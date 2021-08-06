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21:20, 6 августа 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- Плюс 94 новых случая за сутки. Сейчас в больницах Орла занято около 700 коек с больными коронавирусом и пневмонией.
- Отпор условным террористам. Сотрудники силовых служб отрабатывали сценарий совместных действий в условиях ЧП.
- В Мценске на сотрудника ДПС завели уголовное дело, за то, что взял 30 тысяч и не оформил протокол на пьяного водителя.
- Сегодня Кромчане отметили 78 годовщину освобождения от фашистских захватчиков.
- Попутного ветра в орловские паруса. На «Светлой жизни» проходит всероссийская студенческая регата.
Вести-Орёл