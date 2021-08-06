Главная » Новости



21:20, 6 августа 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Плюс 94 новых случая за сутки. Сейчас в больницах Орла занято около 700 коек с больными коронавирусом и пневмонией.

- Отпор условным террористам. Сотрудники силовых служб отрабатывали сценарий совместных действий в условиях ЧП.

- В Мценске на сотрудника ДПС завели уголовное дело, за то, что взял 30 тысяч и не оформил протокол на пьяного водителя.

- Сегодня Кромчане отметили 78 годовщину освобождения от фашистских захватчиков.

- Попутного ветра в орловские паруса. На «Светлой жизни» проходит всероссийская студенческая регата.

СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл



