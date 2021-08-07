На Орловщине подскочила заболеваемость COVID-19

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12:39, 7 августа 2021 года
На Орловщине подскочила заболеваемость COVID-19Накануне положительный тест на коронавирус сдали 99 орловцев.
По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф
на 7 августа
, за последние сутки в Орловской области выявлено 99
случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 40 788
).
Накануне выписано 70 орловцев (всего – 38 375). От последствий болезни скончался 871 житель региона (+4 летальных исхода).
Суточная заболеваемость в России – 22 320 (всего – 6 424 884), число выздоровевших – 19 485 (всего – 5 739 838). Общее число летальных исходов – 164 094 (+793 случая за сутки).
Инфографика портала Стопкоронавирус.рф
Артём Ежаков