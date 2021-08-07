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12:39, 7 августа 2021 года На Орловщине подскочила заболеваемость COVID-19 Накануне положительный тест на коронавирус сдали 99 орловцев.





7 августа, за последние сутки в Орловской области выявлено 99 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 40 788).

По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на, за последние сутки в Орловской областислучаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего –). Накануне выписано 70 орловцев (всего – 38 375). От последствий болезни скончался 871 житель региона (+4 летальных исхода).

Суточная заболеваемость в России – 22 320 (всего – 6 424 884), число выздоровевших – 19 485 (всего – 5 739 838). Общее число летальных исходов – 164 094 (+793 случая за сутки).

Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



