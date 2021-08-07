Главная » Новости



13:15, 7 августа 2021 года В Орле сорвано распространение крупной партии синтетического наркотика У 28-летнего мужчины при задержании изъяли 3,84 грамма наркотического вещества.





В Советском районе Орла сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков благодаря оперативной информации задержали 28-летнего местного жителя с 3,84 грамма N-метилэфедрона, что приравнивается к крупному размеру, – сообщили в УМВД. «Зелье» было расфасовано по девяти сверткам. Дома у подозреваемого нашлось еще несколько пакетиков с аналогичным веществом и фасовочные инструменты.

Мужчина задержан. Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.





Артём Ежаков



