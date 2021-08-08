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11:44, 8 августа 2021 года Вчера 97 орловцев заразились COVID-19 Пять человек скончались.





8 августа, за последние сутки в Орловской области выявлено 97 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 40 885).

По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на, за последние сутки в Орловской областислучаев заболевания коронавирусной инфекцией (). Накануне выписано 63 орловца (всего – 38 438). От последствий болезни скончалось 876 жителей региона (+5 летальных исходов).

Суточная заболеваемость в России – 22 866 (всего – 6 447 750), число выздоровевших – 15 669 (всего – 5 755 507). Общее число летальных исходов – 164 881 (+787 случаев за сутки).

Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



