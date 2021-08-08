Вчера 97 орловцев заразились COVID-19

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11:44, 8 августа 2021 года
Вчера 97 орловцев заразились COVID-19Пять человек скончались.
По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф
на 8 августа
, за последние сутки в Орловской области выявлено 97
случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 40 885
).
Накануне выписано 63 орловца (всего – 38 438). От последствий болезни скончалось 876 жителей региона (+5 летальных исходов).
Суточная заболеваемость в России – 22 866 (всего – 6 447 750), число выздоровевших – 15 669 (всего – 5 755 507). Общее число летальных исходов – 164 881 (+787 случаев за сутки).
Инфографика портала Стопкоронавирус.рф
Артём Ежаков