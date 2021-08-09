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8:36, 9 августа 2021 года Госдолг Орловщины снизился на четверть миллиарда рублей На первое июля он составляет 19,5 млрд.





С начала текущего года госдолг Орловской области снизился на 246 млн рублей и по состоянию на 1 июля зафиксировался на отметке в 19,5 млрд. Ожидается, что эффективнее снизить долговую нагрузку региона поможет бюджетный кредит почти на 9 млрд рублей по ставке в 0,1% (им заменят более дорогие коммерческие займы) и субсидия в 1 млрд рублей, направленная на сбалансированность бюджетов муниципалитетов. 900 млн из нее переданы Орлу.





Артём Ежаков



