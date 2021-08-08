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14:11, 8 августа 2021 года Орловцы стали чаще жениться и реже разводиться Региональное управление ЗАГС сравнило июльские цифры 2020 и 2021 годов.







В прошлом месяце в Орловской области 704 пары связали себя узами брака – это на 259 свадеб больше, чем год назад. 260 семей решили оформить развод – в июле 2020-го на этот шаг решились 282 семейства. 5 августа, в минувший День города свадьбу сыграли 27 пар.





Артём Ежаков



