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14:11, 8 августа 2021 года

Орловцы стали чаще жениться и реже разводиться

Региональное управление ЗАГС сравнило июльские цифры 2020 и 2021 годов.


В прошлом месяце в Орловской области 704 пары связали себя узами брака – это на 259 свадеб больше, чем год назад. 260 семей решили оформить развод – в июле 2020-го на этот шаг решились 282 семейства.
 
5 августа, в минувший День города свадьбу сыграли 27 пар.



Артём Ежаков
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