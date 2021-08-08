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Главная » Новости

12:36, 8 августа 2021 года

Сегодня в России отмечается День строителя

Ежегодно во второе воскресенье августа в России отмечается профессиональный праздник работников строительной отрасли – День строителя. В 2021 году этот день приходится на 8 августа.


Правительства Орловской области поздравляет работников отрасли с профессиональным праздником.
 
Уважаемые работники и ветераны строительного комплекса!

Сегодня мы чествуем представителей одной из самых ответственных и сложных, но от этого не менее востребованных, профессий. Благодаря вашей работе на Орловщине возводятся новые дома, строятся современные здания детских садов и школ, поликлиники и больницы, учреждения спорта и культуры,  развивается инженерная инфраструктура.
 
Только за прошлый год в нашем регионе было введено в эксплуатацию 442,1 тысяч квадратных метров жилья. Не снижаются темпы строительства и в этом году – за первые 6 месяцев на Орловщине возведено 141,2 тысячи квадратных метров жилья. И все это результат труда наших рабочих!
 
Принимая участие в возведении домов и социальных объектов, вы вписываете свои имена в летопись региона, ведь они послужат не одному поколению орловцев.
 
Дорогие друзья! Мы сердечно благодарим вас за созидательный труд, внимание к мелочам, ответственное отношение к работе!

Желаем вам семейного благополучия, покорения новых вершин, карьерных успехов, вдохновения и здоровья!
 
Правительство Орловской области



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