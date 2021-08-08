Сегодня в России отмечается День строителя

Ежегодно во второе воскресенье августа в России отмечается профессиональный праздник работников строительной отрасли – День строителя. В 2021 году этот день приходится на 8 августа.

Уважаемые работники и ветераны строительного комплекса!



Сегодня мы чествуем представителей одной из самых ответственных и сложных, но от этого не менее востребованных, профессий. Благодаря вашей работе на Орловщине возводятся новые дома, строятся современные здания детских садов и школ, поликлиники и больницы, учреждения спорта и культуры, развивается инженерная инфраструктура.

Только за прошлый год в нашем регионе было введено в эксплуатацию 442,1 тысяч квадратных метров жилья. Не снижаются темпы строительства и в этом году – за первые 6 месяцев на Орловщине возведено 141,2 тысячи квадратных метров жилья. И все это результат труда наших рабочих!

Принимая участие в возведении домов и социальных объектов, вы вписываете свои имена в летопись региона, ведь они послужат не одному поколению орловцев.

Дорогие друзья! Мы сердечно благодарим вас за созидательный труд, внимание к мелочам, ответственное отношение к работе!





Желаем вам семейного благополучия, покорения новых вершин, карьерных успехов, вдохновения и здоровья!

Правительство Орловской области