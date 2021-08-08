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17:15, 8 августа 2021 года В Орле продолжается строительство водовода от Авиационной до ул. Генерала Родина Проложено более 2,5 км трубопровода сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области.





Водовод проложен по бульвару Молодежи вдоль Карачевского шоссе. В июле выполнены и приняты работы на сумму около 5 млн. руб., поставлено 1500 м трубы на сумму 18,1 млн. руб. Общая строительная готовность водовода составляет 64%.



Новый трубопровод свяжет Советский и Заводской районы до конца 2021 года.

Проект реализуется в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда».





Орловское Информбюро



