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9:19, 9 августа 2021 года Орловщина получила ещё 4 тысячи доз «Спутника Лайт» О прибытии очередной партии препарата сообщил советник губернатора Сергей Лежнев.





В Орловскую область поступило 4 тысячи доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», – сообщил в своем Telegram-канале советник губернатора Сергей Лежнев. Вакцина подходит как для первичной вакцинации, так и для ревакцинации. Напомним, что последнюю прошли уже 267 жителей региона. Они получили именно «Спутник Лайт». Всего же в регионе прошли процедуру повторной вакцинации 770 человек.



В скором времени препарат должен быть распределен по прививочным пунктам области.



Фото из Telegram-канала Сергея Лежнева









Артём Ежаков



