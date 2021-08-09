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9:19, 9 августа 2021 года
Орловщина получила ещё 4 тысячи доз «Спутника Лайт»О прибытии очередной партии препарата сообщил советник губернатора Сергей Лежнев.
В Орловскую область поступило 4 тысячи доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», – сообщил в своем Telegram-канале советник губернатора Сергей Лежнев. Вакцина подходит как для первичной вакцинации, так и для ревакцинации. Напомним, что последнюю прошли уже 267 жителей региона. Они получили именно «Спутник Лайт». Всего же в регионе прошли процедуру повторной вакцинации 770 человек.
В скором времени препарат должен быть распределен по прививочным пунктам области.
Фото из Telegram-канала Сергея Лежнева
Артём Ежаков