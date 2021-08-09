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10:17, 9 августа 2021 года В Орле организована недельная мобильная вакцинация от COVID-19 Мэрия опубликовала график и места работы передвижных прививочных пунктов с 9 по 15 августа включительно.





В Орле с 9 по 15 августа организована мобильная вакцинация от COVID-19. По будням медики примут пациентов с 12:00 до 19:00. Места расположения передвижных пунктов в будние дни представлены ниже:



• 9 августа, ул. Московская, д.67 (ТЦ «Европа»);

• 10 августа, ул. Металлургов, д.17/1 (ТЦ «Европа»), ул. Автовокзальная, д. 1 (в здании автовокзала);

• 11 августа, Наугорское шоссе, д. 76 (ТЦ «Европа»);

• 12 августа, Московское шоссе, д. 56 (ТЦ «Лента»), ул. Автовокзальная, д. 1 (в здании автовокзала);

• 13 августа, ул. Московская, д. 67 (ТЦ «Европа»).



Время приема в выходные дни: с 9:00 до 16:00. Адреса пунктов вакцинации:



• 14 августа, ул. Михалицына, д. 5 (ТЦ «Линия»), ул. Автовокзальная, д. 1 (в здании автовокзала);

• 15 августа, ул. Тургенева, д.43 (ТЦ «Водолей»).



Прививка делается без предварительной записи. Перед процедурой пациентов осматривает врач. С собой следует взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС (для оформления сертификата о вакцинации).





Артём Ежаков



