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10:55, 9 августа 2021 года 22 года назад в Орле играли в «живые шахматы» Театрализованное представление было посвящено празднику шахмат.





Любители шахмат в Орле могли встретиться с четырьмя чемпионами мира. Кто из известных шахматных личностей бывал в нашем городе, какие дети приходят сейчас на уроки шахмат и когда мы увидим шахматы в Олимпийской программе – на эти и другие вопросы ответил директор шахматно-шашечной спортивной школы Андрей Лунёв.





Артём Ежаков



