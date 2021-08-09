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11:37, 9 августа 2021 года

Мэрия продаст «Орёл-Отель» и АО «УКС г. Орла»

Сделки должны принести около миллиарда рублей.


В Орле распоряжением мэрии 3 сентября состоятся торги на приватизацию муниципального имущества. Речь идет о продаже 100% акций гостиничного комплекса «Орёл-Отель» и полного пакета ценных бумаг АО «Управление капитального строительства г. Орла».

«Орёл-Отель» городская администрация пыталась продать уже трижды – и желающих купить его просто не было. В этот раз цену на гостиничный комплекс снизили на 146 млн 797 тыс. рублей – теперь за него попросят минимум 944 млн 272 тыс. рублей. Цена на акции АО «УКС г. Орла» начинается от 38 млн.

Новый обладатель «Орёл-Отеля» получит в свое распоряжение здание гостиницы «Орел» (10,110,3 м²), здание гостиницы «Русь» (4 924,6 м²), а также гараж, два сарая и два земельных участка. Что касается «УКС», то в его распоряжении нет объектов недвижимого имущества и земельных участков.


Артём Ежаков
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