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11:45, 9 августа 2021 года Заболеваемость орловцев COVID-19 зафиксировалась на отметке в 90+ случаев В стране обнародовали данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 9 августа, за последние сутки в Орловской области выявлено 96 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 40 981).



Накануне выписано 65 орловцев (всего – 38 503). От последствий болезни скончалось 880 жителей региона (+4 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 22 160 (всего – 6 469 910), число выздоровевших – 14 474 (всего – 5 769 981). Общее число летальных исходов – 165 650 (+769 случаев за сутки).



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



