Главная » Новости



12:00, 9 августа 2021 года С 1 сентября орловские педагоги смогут постоянно наращивать квалификацию В регионе откроется Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников.





В Орловской области 1 сентября приступит к работе Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (ЦНППМПР), – сообщили в региональном правительстве. Его основной целью станет постоянное обновление и расширение знаний учителей в течение их карьеры. Ожидается, что Центр также поможет устранить кадровый «голод» в сфере образования. Здесь педагогов будут обучать цифровым технологиям и прочим эксклюзивным программам.



Центр создадут на базе Института развития образования в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Сейчас в будущей «школе» учителей ведется ремонт.





Артём Ежаков



