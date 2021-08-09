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12:21, 9 августа 2021 года На орловской набережной едва не зарезали двоих 36-летних мужчин К поножовщине привела ссора между компаниями.





На набережной Дубровинского в Орле поссорились две незнакомые друг другу компании, что едва не привело к смерти двух 36-летних мужчин, – сообщили в региональном УМВД. О случившемся полицейских уведомили очевидцы. Одному из пострадавших был причинён тяжкий вред здоровью.



В качестве подозреваемого задержан 32-летний мужчина. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.





Артём Ежаков



