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12:45, 9 августа 2021 года Орловской области увеличили финансирование нацпроектов В государственные программы вложено на 216,1 млн рублей больше, чем в прошлом году.





Федеральный центр в первые семь месяцев текущего года направил на реализацию национальных проектов в Орловской области 1 млрд 635,8 млн рублей – на 216,1 млн рублей (+15,2%) больше, чем год назад.



Больше всего увеличилось финансирование «Демографии» – на 134,9 млн рублей (+20,1%). Следом идет проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – выделено на 61,6 млн больше (+20,2%). Финансирование «Образования» выросло на 34,5 млн (+53,2%).



Траты по программе «Жильё и городская среда» увеличилсь в 2,3 раза. «Культура» израсходовала в 3,1 раза больше, чем год назад.





Артём Ежаков



