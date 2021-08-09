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13:25, 9 августа 2021 года

В прошлом году зараженным COVID-19 орловцам провели 70 высокотехнологичных операций

О том, как орловские кардиологи и неврологи спасают зараженных людей, которым инфекция дала серьезные осложнения, рассказала корреспондент ГТРК «Орёл» Елена Литинская.


С начала пандемии смертность от сердечно-сосудистых заболеваний стала расти и 80% случаев летальных исходов – пациенты с коронавирусной инфекцией. Это серьезно осложнило работу кардиологов и неврологов. Орловцы с инсультом и инфарктом, зараженные COVID-19, лечатся в Орловской областной клинической больнице

Врачи, работающие с коронавирусом, знают, что он в первую очередь вызывает тромбозы мелких сосудов. Причем страдают почти все органы, но мозг, сердце и легкие – особенно тяжело.

Некоторые виды высокотехнологичной помощи пациенты могут получить только в областной больнице – к примеру, коронарографию, балонную ангиопластику со стентированием и имплантацию кардиостимулятора. В прошлом году здесь провели 70 высокотехнологичных операций пациентам с COVID-19.

Уберечь себя и снять нагрузку с медиков поможет вакцинация населения. Причем страдающим от болезней системы кровообращения, которые и без коронавируса подвержены тромбозам, она необходима в первую очередь.


Елена Литинская
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