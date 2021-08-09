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13:36, 9 августа 2021 года В Орловскую область пришла аномальная жара Воздух прогреется до 35-36℃.





ГУ МЧС России по Орловской области предупреждает жителей региона об аномальной жаре. По прогнозам, она начнется с 15-16 часов 9 августа. Столбики термометров максимально покажут 35-36℃. Когда жара спадет, в ведомстве не сообщают.





Артём Ежаков



