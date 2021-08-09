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14:33, 9 августа 2021 года «Зелёная роща» выполнила проект Минприроды Оператор по обращению с ТКО в Орловской области достиг требуемых показателей к 2024 году.





Региональный оператор по обращению с ТКО «Зелёная роща» достиг трёх показателей, установленных Минприроды для выполнения к 2024 году. Об этом заявил глава управляющей компании Александр Муромский.



Среди условий Министерства – переработка не менее 50% собранных отходов. Регоператор показал стопроцентного результата и в первом полугодии 2021-го отправил на сортировку 96,4 тонн отходов. Также «Зелёная роща» охватила услугой обращения с ТКО 92% орловцев при минимуме в 90%. Ко всему прочему, УК необходимо сократить захоронение мусора и складировать остатки сортировки на полигонах, и второе «Зелёной роще» ещё предстоит закончить.



Параллельно Муромский заявил о 21 выявленной незаконной свалке в регионе. 9 уже ликвидировано. Всего в реестре находятся 56 несанкционированных мест скопления ТКО.



Что касается работы с перевозчиками, то она не всегда проходит гладко – с одним из них пришлось расстаться. С начала года они выплатили регоператору почти 4 миллиона рублей штрафов, при этом сама «Зелёная роща» за нарушение прав получателей услуг лишилась 5,5 млн рублей. Долги жителей и организаций Орловщины перед ней превышают 160 млн.





Артём Ежаков



