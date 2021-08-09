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14:53, 9 августа 2021 года Орловщине увеличили размеры безвозмездных выплат По прогнозам, в этом году федеральный центр выделит области 19 млрд 773,2 млн рублей. Больше половины от этой суммы уже получено.





В 2021 году Орловская область ожидает получить от федерального центра 19 млрд 773,2 млн рублей на безвозмездной основе. В сопоставимых условиях это на 3 млрд 360,6 млн рублей больше, чем в 2020-м. От прогнозируемой суммы регион уже получил 10 млрд 675,4 млн.





Артём Ежаков



