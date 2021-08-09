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15:24, 9 августа 2021 года Орловские полицейские выявили 29 наркопреступлений в ходе операции «Мак – 2021» Силовики изъяли порядка 2 кг запрещённых веществ.





В Орловской области подошел к концу второй этап операции «Мак – 2021». Его итогом стало возбуждение 29 уголовных дел по наркопреступлениям, причём 11 эпизодов имеют тяжкий и особо тяжкий состав. Об этом сообщили в региональном УМВД.



Также полицейским удалось изъять около 2 кг запрещённых веществ. Из них 1 кг 981 гр – растительные наркотики, 3 гр – «синтетика».



В рамках борьбы с посевами конопли удалось уничтожить 39 кустов, явно выращенных человеком, и 45 очагов произрастания дикого растения (общая площадь – 39 664 м2).





Артём Ежаков



