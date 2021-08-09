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15:37, 9 августа 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Четыре дня подряд - около сотни новых случаев. Количество выявленных заболеваний с начала пандемии вплотную приблизилось к показателю в 41 тысячу.



- Война на два фронта. Мы расскажем вам, как удается спасти людей с инфарктом, инфицированных ковид.



- В Орле презентовали книгу Ирины Самариной. Заглянуть в прошлое будет интересно и детям, и взрослым.



- Родная вода - помогла. В студенческой регате орловцы были несколько раз в числе призеров и победителей.



- Вопросы чистоты. Работу регионального оператора обсуждали сегодня в администрации области.



- Ремонт дороги - с продолжением. Жители частных домов на улице Октябрьской недовольны нововведениями.



- Яркие моменты лета. В областной детской библиотеке открыли фотовыставку.



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