|
|
|Главная » Новости
15:37, 9 августа 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».
- Четыре дня подряд - около сотни новых случаев. Количество выявленных заболеваний с начала пандемии вплотную приблизилось к показателю в 41 тысячу.
- Война на два фронта. Мы расскажем вам, как удается спасти людей с инфарктом, инфицированных ковид.
- В Орле презентовали книгу Ирины Самариной. Заглянуть в прошлое будет интересно и детям, и взрослым.
- Родная вода - помогла. В студенческой регате орловцы были несколько раз в числе призеров и победителей.
- Вопросы чистоты. Работу регионального оператора обсуждали сегодня в администрации области.
- Ремонт дороги - с продолжением. Жители частных домов на улице Октябрьской недовольны нововведениями.
- Яркие моменты лета. В областной детской библиотеке открыли фотовыставку.
Вести-Орёл