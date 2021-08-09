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15:44, 9 августа 2021 года Представители девяти регионов съехались в Орёл на юбилейную регату «Регион-57» Соревнования по парусному спорту состоялись в нашем регионе в 10-й раз.





Боролись спортсмены в шести классах яхт: «луч-мини», «луч-стандарт», «снайп», «оптимист», «юношеский лазер» и «виндсёрфинг-фанборд». Различаются яхты конструкцией и сложностью в управлении.



Регата – это несколько гонок. Но задача яхтсмена неизменна – пройти определенный маршрут и финишировать первым.



Домашняя регата стала для наших спортсменов успешной. В активе орловцев – 10 личных наград разного достоинства. В зачете студенческих команд на третью ступень поднялись яхтсмены ОГУ имени Тургенева. Однако сезон для наших спортсменов не заканчивается. Впереди – гонки в Курчатове.





Анастасия Дорохова



