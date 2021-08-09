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16:28, 9 августа 2021 года Орловские семьи активно пользуются социальным кластером Помощь в решении проблем получили свыше 1 200 пар.





В Орловской области два года назад был создан кластер для решения острых проблемных социальных вопросов и поддержки социально значимых инициатив. Им уже воспользовались более 1 200 семей, – рассказали в региональном правительстве. Сейчас в семейном МФЦ работает площадка для срочной помощи и семейного коворкинга, где проводят мероприятия и реализуют семейно-ориентированные инициативы.



В социальный кластер включены такие проекты, как «Семейная приемная ВОРДИ» (Всероссийская организация родителей детей инвалидов), Центр психологической поддержки и реабилитации детей, перенесших онкозаболевание и их семей «Центр Радости», «Добровоз», «Письма добра», «Письмо Деду Морозу», Микрореаблитационный центр «МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ», «Семья. Зарождение. Федеральная семейная линия 88003006003», Инклюзивная спортивная площадка в г. Ливны, «Учимся жить самостоятельно», Социальный контракт «УЧИМСЯ ВМЕСТЕ», «Мамино окно», Интерактивная среда для детей с ОВЗ.



Свои программы могут предложить семейно-ориентированные некоммерческие организации и гражданские инициативы. Сейчас в этим списке: региональное отделение ВОРДИ, АНО «Святые Покрова», «Радость моя», «Орловские Родники», «Диабетическое общество», Фонд «Божья коровка», АНО «Мир возможностей», Центр развития НКО и «Добровоз».





Артём Ежаков



