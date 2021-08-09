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16:53, 9 августа 2021 года Завтра в Орле на две недели отключат горячую воду Неудобства коснутся только потребителей услуг Орловской ТЭЦ.





В Северном, Железнодорожном, Советском и частично Заводском районах Орла с 10 по 24 августа включительно будет приостановлено горячее водоснабжение, – сообщили в ПАО «Квадра». Отключение коснется потребителей услуг Орловской ТЭЦ. Неудобства связаны с предстоящими гидравлическими испытаниями.



Со списком домов, попадающих под отключение, можно ознакомиться здесь.



«Квадра» особенно просит жителей города соблюдать меры предосторожности и не подходить к траншеям, открытым тепловым камерам, местам земляных работ, а также не приближаться к местам выхода сетевой воды и пара. Об обнаруженных утечках следует сообщить по номеру: 55-29-74.





Артём Ежаков



