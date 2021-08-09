В Орле 18 августа отключат водоснабжение в Зареченском микрорайоне

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17:04, 9 августа 2021 года
В Орле 18 августа отключат водоснабжение в Зареченском микрорайонеНеудобства продлятся 8 часов.
В Орле 18 августа (среда) с 8:00 до 16:00 полностью отключат от водоснабжения следующие адреса: ул. Алроса, ул. Емлютина, ул. Зеленина, ул. Разведчика Воробьёва, ул. Генерала Ковалёва, а также по ул. Царёв Брод. Помимо этого, запланировано временное прекращение водоснабжения потребителей МКР Зареченского ПМК, – заявили в мэрии.
В Советском районе на время работ будет снижено давление в кранах. Неудобства вызваны строительством водовода.
Телефон для справок: (4862) 44-36-18.
Артём Ежаков