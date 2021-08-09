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17:25, 9 августа 2021 года Орловские школьники побывают на Северном полюсе Александр Якушин и Ангелина Пухначёва отправятся в экспедицию на атомном ледоколе «50 лет Победы».





Юные орловцы Александр Якушин и Ангелина Пухначёва 10 августа отправляются в экспедицию на Северный полюс. Им, как и 63 другим ребятам со всей России, в этом помогли конкурсы, организованные «Росатомом» и научной просветительской платформой Homo Science. Сегодня молодых орловцев провожали во Дворце пионеров.



На ледоколе «50 лет Победы» ребята достигнут Северного полюса, водрузят там флаги Орловской области и Дворца пионеров и школьников имени Гагарина, и проведут 10 очень ярких дней своей жизни, пройдя дорогой нашего земляка Владимира Русанова по Северному морскому пути.



По словам Александра Якушина, это будет образовательная поездка. Там ребята создадут собственные проекты, которые будут развиваться и дальше.





Эва Стасюлевич



