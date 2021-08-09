Главная » Новости



18:00, 9 августа 2021 года Орловский пенсионер заработал уголовное дело, пытаясь уйти от административного Мужчину подозревают в попытке подкупа полицейского.





В Кромском районе на 67-летнего мужчину возбуждено уголовное дело за попытку дачи взятки, – сообщили в областном СУ СК. По версии следствия, в минувшую субботу пенсионер хотел передать сотруднику ОВД 80 тысяч рублей в обмен на освобождение от административной ответственности.



Преступление выявлено региональном УМВД. Оно сопровождает ход расследования.





Артём Ежаков



