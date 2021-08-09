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19:58, 9 августа 2021 года К 16 августа в Орле разблокируют все школьные счета В списке на улучшение финансовой ситуации находятся 152 муниципальных культурных и образовательных учреждения.





К 16 августа в Орле разблокирует счета всех 152 бюджетных и казённых учреждений образования и культуры, – заявили в мэрии. Уже сегодня им выделено 54 миллиона рублей на погашение долга текущего года за питание, а также около 100 миллионов на оплату счетов за коммунальные услуги, оказанные в первом полугодии 2021-го.



Городским предприятиям уже направлено 703,4 миллиона рублей из 900 выделенных на погашение задолженностей. Напомним, что деньги получены из федерального транша в 1 миллион рублей.





Артём Ежаков



