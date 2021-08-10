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20:34, 9 августа 2021 года Парк Победы в Орле будет ежедневно обследоваться подрядчиками Со дня открытия там уже успели сломать и починить качели.





В Орле подрядчики организуют контроль за парком Победы. Такая договорённость уже достигнута. Об этом заявил в сетевых аккаунтах губернатор Андрей Клычков. С момента открытия здесь сломались качели, сейчас их починили.



Также губернатор заявил, что власти прислушаются к объективным жалобам и предложениям по парку и подчеркнул – по его мнению, он получился хорошим.

«Будем учитывать, тем более, там ещё есть поле для развития», – сказал глава региона.





Артём Ежаков



