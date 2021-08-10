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21:20, 9 августа 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Не поделили направление. Сегодня в ДТП попали два маршрутных автобуса. Есть пострадавшие.



- Завтра в Заводском районе Орла откроется новый Центр вакцинации от коронавируса. Там можно будет сделать прививку – как по записи, так и без.



- Зачем лесники пашут землю между лесопосадками? Даже от брошенного стеклышка может разгореться пламя. Подробнее – в сюжете.



- Из Центральной России – на край земли. Два орловских школьника получили место в Арктической Экспедиции.



- Вопросы чистоты. «Зеленая Роща» ужесточила контроль за теми, кто занимается вывозом мусора.



- Попутный ветер – в наши паруса. Родная гладь озера помогала участникам Студенческой регаты.





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