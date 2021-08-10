Главная » Новости



9:03, 10 августа 2021 года Нетрезвые орловцы угнали и разбили «Опель» собутыльника Мужчинам грозит до семи лет тюрьмы.





В Колпнянском районе Орловской области полицейские по горячим следам раскрыли угон «Опеля», – сообщили в УМВД. В преступлении подозревают 19-летних юношей. Следователи считают, что накануне хозяин иномарки выпивал со знакомыми парнями и заснул, а те взяли ключи от машины и опрокинули её в кювет в паре километров от места застолья. За рулем сидел нетрезвый парень, так что вдобавок его привлекут к ответственности за пьяную езду.



Фигурантам грозит до семи лет тюрьмы. Приговора они будут ожидать под подпиской о невыезде.





Артём Ежаков



