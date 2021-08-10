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8:03, 10 августа 2021 года На Орловщине выросло число уклонистов от армии Это не помешало области полностью выполнить план по весеннему призыву.





В Орловской области в армию призваны более тысячи юношей, что соответствует задаче, поставленной перед военными комиссариатами, – заявил региональный военком Дмитрий Примак.



Служить отправились 80 человек с высшим образованием, подготовку в ДОСААФ прошли свыше 180 новобранцев. Также на службу отправились семеро казаков. 758 человек были освобождены от призыва.



Немного выросло число уклонистов – весной не смогли разыскать 303 молодых людей. Год назад их было на 12 меньше.



Новый призыв стартует 1 октября и закончится 31 декабря. Ожидается, что на службу отправятся больше юношей, чем прошлой осенью.





Артём Ежаков



