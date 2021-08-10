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8:03, 10 августа 2021 года

На Орловщине выросло число уклонистов от армии

Это не помешало области полностью выполнить план по весеннему призыву.


В Орловской области в армию призваны более тысячи юношей, что соответствует задаче, поставленной перед военными комиссариатами, – заявил региональный военком Дмитрий Примак.

Служить отправились 80 человек с высшим образованием, подготовку в ДОСААФ прошли свыше 180 новобранцев. Также на службу отправились семеро казаков. 758 человек были освобождены от призыва.

Немного выросло число уклонистов – весной не смогли разыскать 303 молодых людей. Год назад их было на 12 меньше.

Новый призыв стартует 1 октября и закончится 31 декабря. Ожидается, что на службу отправятся больше юношей, чем прошлой осенью.


Артём Ежаков
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