На Орловщине выросло число уклонистов от армии

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8:03, 10 августа 2021 года
На Орловщине выросло число уклонистов от армииЭто не помешало области полностью выполнить план по весеннему призыву.
В Орловской области в армию призваны более тысячи юношей, что соответствует задаче, поставленной перед военными комиссариатами, – заявил региональный военком Дмитрий Примак.
Служить отправились 80 человек с высшим образованием, подготовку в ДОСААФ прошли свыше 180 новобранцев. Также на службу отправились семеро казаков. 758 человек были освобождены от призыва.
Немного выросло число уклонистов – весной не смогли разыскать 303 молодых людей. Год назад их было на 12 меньше.
Новый призыв стартует 1 октября и закончится 31 декабря. Ожидается, что на службу отправятся больше юношей, чем прошлой осенью.
Артём Ежаков