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7:05, 10 августа 2021 года 10 августа вакцинация от COVID-19 организована в Северном и Заводском районах Орла Мобильные прививочные пункты будут работать с 12:00 до 19:00.





В Северном и Заводском районах Орла 10 августа организована мобильная вакцинация от COVID-19. Сделать прививку можно на ул. Металлургов, д.17/1 (ТЦ «Европа») и ул. Автовокзальная, д. 1 (в здании автовокзала) с 12:00 до 19:00. Вакцина делается без предварительной записи. Перед процедурой пациентов осматривает врач. С собой следует взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС (для оформления сертификата о вакцинации).





Артём Ежаков



