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6:06, 10 августа 2021 года Орловский бизнес продолжает работать в плюс Орёлстат обнародовал финансовые результаты деятельности областных предприятий в январе-мае 2021 года.





За первые пять месяцев текущего года 202 предприятия Орловщины показали общую прибыль в размере чуть больше 17,2 млрд рублей (+3,3 млрд рублей к апрелю). 73 организации показали убыток, оценённый в 704,9 млн рублей (-142,1 млн). Соответственно, в плюс вышло на 9 организаций больше, чем за январь-апрель, а в минус ушло на 8 предприятий меньше.



Следует отметить, что сальдированный результат (прибыль-минус убыток) орловских предприятий составил около 16,5 млрд рублей – в 2,4 раза больше, чем год назад.



В этом отчёте не учитывались субъекты малого предпринимательства и организации со средней численностью персонала менее чем 15 человек, банки, страховые и государственные (муниципальные) учреждения.



Что касается просроченной кредиторской задолженности предприятий, то, как следует из другого отчёта, в конце мая она составляла чуть больше 3,5 млрд рублей, причем половину от этой суммы задолжали организации сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства. Треть пришлась на бизнес по обеспечению электроэнергией, газом, паром и предприятия кондиционирования воздуха. Доля просроченной кредиторской задолженности организаций в общей структуре их банковских платёжных обязательств по сравнению с апрелем выросла на 0,5% и составила 5,7%.





Артём Ежаков



