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9:58, 10 августа 2021 года Орловские МФЦ получили некоторые полномочия ЗАГСов В многофункциональных центрах теперь можно получить услуги, касающиеся рождения и смерти.





С 9 августа в отделениях МФЦ по Орловской области можно получить некоторые виды услуг, ранее доступных только в отделах ЗАГС. Теперь многофункциональные центры принимают заявления и документы на получение свидетельства о рождении, а также выдают его. Исключение – если рождение оформляется одновременно с государственной регистрацией установления отцовства. Процедура выпоняется по месту рождения ребенка или по месту жительства родителей (одного из родителей).



Также сотрудники МФЦ могут выдавать свидетельство и справки о смерти, нужные для получения пособия на погребение.



Эти услуги оказываются в день обращения без взимания платы. Отделы ЗАГСа также сохраняют эти полномочия.





Артём Ежаков



