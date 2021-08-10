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10:02, 10 августа 2021 года Ливны получили оборудование для УЗИ сердца под нагрузкой До конца года местная ЦРБ получит суточные мониторы АД/ЭКГ и некоторые расходные материалы.





В рамках национального проекта «Здравоохранение» Ливенская центральная районная больница получила оборудование для УЗИ сердца во время физических нагрузок. Раньше таких инструментов в руках местных медиков не было. Они позволят выполнять велоэргометрию и стресс-эхокардиографию, что поможет выявлять скрытую ишемическую болезнь сердца. Получить направление на исследование ливенцы смогут по направлению врача.



До конца года ЦРБ получит суточные мониторы АД/ЭКГ и некоторые расходные материалы. Всего до конца года в орловские медучреждения купят 47 единиц современного оборудования.





Артём Ежаков



