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10:29, 10 августа 2021 года В Орле в ДТП с участием автобуса и маршрутки пострадали пять человек Инцидент произошел накануне на Московском шоссе.





9 августа в 15:50 около д.122 по Московскому шоссе водитель автобуса ЛиАЗ столкнулся с впередиидущей маршруткой ПАЗ. От удара ПАЗ отбросило на дорожное ограждение, – сообщили в региональном УГИБДД.





Все пятеро пострадавших находились в салоне маршрутки – это четверо пассажиров (2011, 2000, 1997 и 1960 годов рождения), а также водитель 1986 года рождения.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 16 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 9 человек получили ранения.



Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области





Артём Ежаков



