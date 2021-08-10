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11:02, 10 августа 2021 года В Орловской области сорвано хищение 2,5 тонн зерна Под подозрение попали четверо жителей Троснянского района.





В Троснянском районе Орловской области полицейскими пресечена кража 2,5 тонн зерна с сельскохозяйственной базы. В преступлении подозреваются четверо местных жителей, – сообщили в региональном УМВД.



48-летнего и 38-летнего фигурантов поймали с поличным, когда они загружали в машины полтонны пшеницы. Мужчины оказались работниками этой организации. В одном из её помещений оперативники нашли более 2 тонн ячменя, упакованных в мешки. Следователи считают, что подготовить это зерно к краже одному из задержанных помогли двое его коллег.



По первому эпизоду на двоих мужчин возбуждено дело о краже, второму – за покушение – на троих фигурантов. Подозреваемые признались в содеянном и готовы возместь ущерб – это порядка 55 тысяч рублей. Суда они будут ждать под подпиской о невыезде.





Артём Ежаков



