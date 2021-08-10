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11:23, 10 августа 2021 года Орловцам разъяснили новые правила расчёта теплоэнергии О нюансах корреспонденту ГТРК «Орёл» Екатерине Игнатюк рассказал руководитель службы по реализации тепловой энергии теплосетевой компании Александр Горин.





Этим летом вступил в силу новый порядок расчета за тепловую энергию для жителей тех многоквартирных домов, которые оборудованы приборами учета теплоэнергии. О том, какие изменения в квитанциях ждать собственникам жилья и как новая схема оплаты отразится на итоговой годовой сумме, корреспондент ГТРК «Орёл» Екатерина Игнатюк расспросила руководителя службы по реализации тепловой энергии теплосетевой компании Александра Горина.





Екатерина Игнатюк



