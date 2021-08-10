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11:30, 10 августа 2021 года 99 орловцев накануне заболели COVID-19 В стране обнародовали данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 10 августа, за последние сутки в Орловской области выявлено 99 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 41 080).



Накануне выписано 67 орловцев (всего – 38 570). От последствий болезни скончалось 883 жителя региона (+3 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 21 378 (всего – 6 491 288), число выздоровевших – 18 729 (всего – 5 788 710). Общее число летальных исходов – 166 442 (+792 случая за сутки).



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



