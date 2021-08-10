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12:20, 10 августа 2021 года Урицких чиновников обязали заменить мусорные контейнеры По требованию прокуратуры они появились в деревне Большое Сотниково.





Урицкая межрайонная прокуратура обязала администрацию Котовского сельского поселения заменить непригодные для использования мусорные контейнеры в деревне Большое Сотниково. Четыре новых бункера появились возле д. 29 в микрорайоне им. Манташева.



За допущенные нарушения законодательства в сфере обращения с ТКО должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.





Артём Ежаков



