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12:44, 10 августа 2021 года В Ливнах байкер попал в больницу после столкновения с «Ладой» Инцидент произошел накануне в девять часов вечера.





9 августа в 21:00 в Ливнах произошло ДТП с участием мотоциклиста, – рассказали в УГИБДД. 22-летний байкер на «Сузуки» следовал по ул. Орловская в направлении ул. Гайдара, где врезался в ВАЗ, который ехал по ул. Дорожная в направлении ул. Гайдара. Молодой человек был госпитализирован.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 16 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 9 человек получили ранения.



Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области





Артём Ежаков



