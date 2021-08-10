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13:45, 10 августа 2021 года

Трое пострадали в столкновении отечественных легковушек в Сосковском районе

Участники аварии получили травмы различной степени тяжести.


Накануне около двух часов дня в Орловской области на 33-м километре автодороги «Нарышкино – Сосково» 34-летний водитель ВАЗ-2115 выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ-21124, которым управлял 18-летний парень. Оба автолюбителя, а также 69-летняя пассажирка юноши получили травмы различной степени тяжести.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 16 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 9 человек получили ранения.

Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области


Артём Ежаков
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