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13:15, 10 августа 2021 года В Ливнах на два дня организуют мобильную вакцинацию от COVID-19 11 и 12 августа прививку можно будет сделать с 11:00 до 18:00.





В Ливнах 11 и 12 августа будут работать мобильные пункты вакцинации от COVID-19. Медики примут граждан с 11:00 до 18:00.



• 11 августа прививку можно сделать на территории, прилегающей к дому №63 по ул. Заливенская (около магазина «Пятерочка»);

• 12 августа процедуру можно пройти на территории, прилегающей к зданию ООО «Ливны Электро» (переулок Кирова, дом 3).



В доступе для ливенцев будет «Спутник V» или однокомпонентный «Спутник Лайт». Последний подходит как для первичной вакцинации, так и для ревакцинации.



С собой пациентам необходимо взять паспорт, СНИЛС и полис ОМС (для оформления сертификата о вакцинации).





Артём Ежаков



