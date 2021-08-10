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14:28, 10 августа 2021 года Орловская трудовая инспекция приостановила личный приём граждан Это сделано для недопущения распространения COVID-19.





Государственная инспекция труда в Орловской области временно прекращает личный приём граждан, – сообщает ведомство. Неудобства вызваны неблагоприятной санитарной обстановкой по COVID-19.



Обращения, заявления и жалобы теперь принимаются в электронном виде, по почте или через Онлайн-инспекцию. Для консультаций доступен телефон: 43-52-53 (с 10:00 ч до 12:00 ч).





Артём Ежаков



