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15:09, 10 августа 2021 года В Орле предъявлено обвинение гендиректору ООО «Ремспецмост» Компания ремонтирует Красный мост и завершала реконструкцию моста Дружбы. Уголовные дела касаются обеих переправ.





В Орле по поручению областного прокурора было ускорено расследование уголовного дела, касающегося сотрудников белгородской компании «Ремспецмост» – подрядчика ремонта Красного моста. Она же завершала реконструкцию моста Дружбы. Сегодня в ведомстве заявили о предъявлении обвинения генеральному директору организации. Мужчине инкриминируют использование заведомо подложного документа (ч. 5 ст. 327 УК РФ) и особо крупное мошенничество, совершенное с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ).



Следствие считает, что для получения преимущества в торгах на реконструкцию Красного моста, который является объектом культурного наследия, Ремспецмост предоставил фиктивный договор о проведении работ на подобном объекте и документы, подтверждающие их исполнение. Так подрядчик «подтвердил» опыт ремонта исторических строений.



Что касается моста Дружбы, то при координирующей роли прокуратуры было выявлено хищение 1,4 млн бюджетных средств, выделенных на ремонт переправы. Эти деньги сложились из использования более дешёвых деформационных швов, не соответствующих проекту.





Артём Ежаков



