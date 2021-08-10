вторник 10.08.2021 16:06:36 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

15:47, 10 августа 2021 года

Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».


- Без горячей воды. Сегодня на орловской ТЭЦ начались гидравлические испытания. В домах, получающих отсюда тепло, нет горячей воды.

- Просторнее и удобнее. Сегодня в Орле открылся новый пункт вакцинации от коронавируса. В наличии - три вакцины.

- Солдат - по лету посчитали. Орловщина выполнила приказ - на 100%. Более тысячи парней пополнили вооруженные силы страны.

- С верой в душе и ответственностью перед предками. Один из орловских Храмов расписали ликами местных святых.

- Лесная работа. Мы провели день с теми, кто любит, бережет и восполняет орловские "легкие". И расскажем, как помогает нацпроект.

- В новый учебный год - без долгов. Счета образовательных и культурных учреждений Орла будут разблокированы к середине августа.

- Дружба между народами начинается в детстве. В "Елочке" прошла очередная смена Мира.


Вести-Орёл
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.