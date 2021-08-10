Главная » Новости



15:47, 10 августа 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Без горячей воды. Сегодня на орловской ТЭЦ начались гидравлические испытания. В домах, получающих отсюда тепло, нет горячей воды.



- Просторнее и удобнее. Сегодня в Орле открылся новый пункт вакцинации от коронавируса. В наличии - три вакцины.



- Солдат - по лету посчитали. Орловщина выполнила приказ - на 100%. Более тысячи парней пополнили вооруженные силы страны.



- С верой в душе и ответственностью перед предками. Один из орловских Храмов расписали ликами местных святых.



- Лесная работа. Мы провели день с теми, кто любит, бережет и восполняет орловские "легкие". И расскажем, как помогает нацпроект.



- В новый учебный год - без долгов. Счета образовательных и культурных учреждений Орла будут разблокированы к середине августа.



- Дружба между народами начинается в детстве. В "Елочке" прошла очередная смена Мира.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл



