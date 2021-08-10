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16:11, 10 августа 2021 года

В Орле появился дополнительный пункт вакцинации

Он находится в филиале третьей поликлиники на ул. Комсомольская, 245. Здесь можно поставить оба компонента вакцины. Сделать это можно как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди.


Главная задача нового пункта вакцинации, который появился в филиале третьей поликлиники – разграничить потоки пациентов, которые обращаются в главный корпус. С правой стороны – вход для тех, кто пришел за первым компонентом прививки, с левой – для тех, кто завершает вакцинацию. Если на процедуру записаться заранее, то она займет не более 15 минут.

По словам медиков, легкое недомогание после вакцинации – явление чаще стандартное, но при дискомфорте все же стоит обратиться к врачу.

За рабочий день с восьми утра до восьми вечера в пункте планируют вакцинировать порядка 300 человек.

В выходные дни здесь тоже продолжат работать. Прививаться здесь могут не только жители, закрепленные за поликлиникой Заводского района, но и все орловцы, а так же гости города.


Юлия Опанасюк
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