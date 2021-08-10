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18:00, 10 августа 2021 года Спорткомплекс в центре Орла назовут «Победой» Так окрестят реконструируемый физкультурно-оздоровительный комплекс на территории стадиона имени Ленина.





Ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса на территории стадиона имени Ленина в Орле подходит к завершению. Работы по наружному благоустройству уже почти закончены, завершается монтаж фасада.



Раздевалки практически готовы, скоро ожидается поставка специализированных шкафчиков – для лиц с ограничением здоровья. Комплекс будет принимать как игровые виды спорта – волейбол и мини-футбол, так и художественную гимнастику, настольный теннис и единоборства. Параллельно с завершением ремонта закупается оборудование.



Свои двери комплекс должен открыть в конце октября. Первые спортсмены войдут сюда после завершения всех стадий приёмки объекта.





Анастасия Дорохова



